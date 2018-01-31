УКРОП обере свого кандидата в президенти України на праймеріз

Упродовж місяця охочі позмагатися за пост глави держави зможуть надсилати свої заяви для участі у праймеріз на адресу секретаріату партії.

«Українське об'єднання патріотів» першим з-поміж політичних партій в Україні розпочинає публічну процедуру президентських праймеріз. Кандидата на пост глави держави від УКРОПу буде визначено в результаті внутрішньопартійного голосування.

Про це сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання політради заявив її голова, народний депутат Тарас Батенко.

Також на засіданні було ухвалене рішення про запуск процедури виборів голови партії. Очільника політсили буде обрано під час 14-го з'їзду 3 березня. Тоді ж буде затверджене положення про обрання кандидата на вибори президента України від УКРОПу.

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«Українське об'єднання патріотів» як зріла політична партія, опозиційна до влади, максимально використовуватиме процедуру праймеріз. Ми вимагаємо глибинних змін у країні та в системі влади», – зазначив Тарас Батенко.

Упродовж місяця охочі позмагатися за пост глави держави зможуть надсилати свої заяви для участі у праймеріз на адресу секретаріату партії.

Зареєстровані кандидати матимуть п'ять місяців на проведення агітації. Голосування за них розпочнеться вже восени на Загальних зборах чи Конференціях обласних, республіканської в АР Крим та міських у Києві та Севастополі організацій УКРОПу. За результатами цих виборів на партійному з'їзді восени буде обрано й висунуто єдиного кандидата від УКРОПу для участі у президентських виборах.

«УКРОП серйозно готується до цих виборів. Партія обере найдостойнішого претендента, якого підтримають усі українці. Ми зробимо все для його перемоги», – підкреслив член президії УКРОПу, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Він також зазначив, що кандидатом у президенти від УКРОПу повинна стати людина, яка має велику підтримку громадян і не фігурує в жодних антирейтингах. На думку політика, суспільство вже змучилося від тих самих облич, які творять українську політику останні двадцять років.

Зі свого боку народний депутат з «Українського об’єднання патріотів» Олександр Шевченко наголосив: «Ми прийшли для того, щоб змінити політичну систему України. Ті люди, які за 26 років нічого не зробили й не змінили, мають піти на політичну пенсію».