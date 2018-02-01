Прокуратура проситиме суд стягнути заставу Гужви в бюджет та обрати суворіший запобіжний захід

У ГПУ зауважили, що відповідно до положень кримінального процесуального законодавства станом на сьогодні щодо підозрюваного продовжує діяти обраний судом запобіжний захід у виді внесеної ним застави.

Прокуратура готує клопотання до суду про звернення застави директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» Ігоря Гужви в дохід держави і зміну йому запобіжного заходу на більш суворий, оскільки вважає, що він свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень щодо нього.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Він нагадав, що прокуратурою м. Києва 31 березня 2017 розпочато кримінальне провадження про вчинення щодо громадянина кримінального правопорушення, пов’язаного з вимаганням у нього невстановленою особою грошових коштів за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя та політичної діяльності.

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«Органом досудового розслідування 23.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) КК України директору ТОВ «Вісті Мас-Медіа», - заявив він.

За словами Лисенка, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2017 стосовно Гужви обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру альтернативної застави у розмірі 544 тис грн, а також, у разі внесення застави, покладено додаткові обов’язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з’явитись через поважні причини – завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; не відлучатись із населеного пункту, за місцем реєстрації, проживання чи перебування без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Він відзначив, що 27 червня 2017 підозрюваний був звільнений з-під варти у зв’язку з внесенням ним застави.

Разом з тим, у кримінальному провадженні продовжувався строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 22.09.2017. Також було продовжено і строк дії обов’язків, раніше покладених на підозрюваного, тобто в межах строку досудового розслідування до 22.09.2017.

«Підозрюваному та захисникам 20.09.2017 фактично повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, тобто за 4 доби до закінчення 3-х місячного строку слідства», - заявив речник ГПУ.

За його словами, у зв’язку з неявкою підозрюваного та його захисників для ознайомлення з матеріалами, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду 27 листопада 2017 задоволено клопотання сторони обвинувачення та визначено строк підозрюваному та його захисникам для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 27 грудня 2017 року.

«За спливом зазначеного строку 29.12.2017 у кримінальному провадженні складено та погоджено обвинувальний акт. Підозрюваного 29.12.2017 викликано для вручення обвинувального акту на 10.01.2018. Однак він не з’являвся на виклики, мотивуючи це поганим станом здоров’я», - зауважив Лисенко.

У подальшому, 12 січня 2018 року прокурором у провадженні здійснено виїзд до Шевченківського районного суду м. Києва для вручення обвинувального акту до початку судового засідання в іншому кримінальному провадженні відносно директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за ч. 3 ст. 212 КК України. Однак він знову не з’явився до суду з причин перебування на лікарняному.

В той же день, тобто 12.01.2018 прокурором були здійснені повторні виклики його захисників на 16.01.2018 та на 22.01.2018.

Одночасно у ГПУ зауважили, що відповідно до положень кримінального процесуального законодавства станом на сьогоднішній день відносно підозрюваного продовжує діяти обраний судом запобіжний захід у виді внесеної ним застави.

Крім того, Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні йому також було обрано запобіжний захід – заставу в розмірі 1 млн грн, яку внесено на рахунок суду.

В ході судового розгляду прокурором подано клопотання до суду в частині покладення на обвинуваченого додаткових обов’язків, у тому числі здати на зберігання три паспорти для виїзду за кордон. Однак, рішенням Шевченківського районного суду м. Києва в клопотанні прокурора про обмеження в користуванні обвинуваченим закордонними паспортами відмовлено.

У подальшому прокурором 08 грудня 2017 під час обвинувальної промови, тобто на завершальній стадії судового розгляду, подано клопотання про залишення раніше обраного йому запобіжного заходу (обов’язків не відбувати за межі Києва) в силі, проте обвинувачений, зловживаючи наявними процесуальними правами шляхом надання в судові засідання медичних довідок про стан здоров’я та неможливість явки в суд на цій підставі, обмежив право суду на розгляд клопотань прокурора щодо обрання стосовно обвинуваченого додаткових запобіжних заходів.

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«Зважаючи на викладене, та враховуючи, що директор ТОВ «Вісті Мас-Медіа» свідомо затягував розгляд судом кримінальних проваджень стосовно нього, прокурором готується клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий», - резюмували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення в хабарництві «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

31 січня 2017 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.

«Ми хочемо повідомити, що Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки відповідно до прийнятої процедури. Наголосимо, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначеного судом, і він отримав законне право покинути Україну», - йдеться в зверненні редакції інтернет-газети до президента України Петра Порошенка, оприлюдненому сьогодні ввечері на сайті видання