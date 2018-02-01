"Прокуратура просто забула": Гужва пояснив свій учорашній від'їзд до Австрії (відео)

Закордонні паспорти головреду "Страна.ua" повернули ще минулої осені.

У Австрії головному редактору видання "Страна.ua" Ігорю Гужві, якого ГПУ підозрює у вимаганні грошей, надали право перебування в країні, допоки не буде розглянуто заяву щодо надання політичного притулку.

Цей процес може затягнутись максимально на 15 місяців. Про це повідомляє ТСН.

За словами медійника, він виїхав за кордон абсолютно легально, адже всі запобіжні заходи щодо нього спливли.

"В мене ще восени закінчився запобіжний захід у вигляді здачі закордонних паспортів, а потім 6 січня закінчився запобіжний захід у вигляді заборони виїзду з Києва. Тобто я абсолютно легально після цієї дати вилетів у Австрію, де нині і перебуваю", - повідомив Гужва.

Водночас Гужва зазначає, що в Україні його адвокати продовжують роботу, адже щодо діяльності медійника відкрито не одне провадження.

"Якби з мене зняли звинувачення по всіх справах проти мене, я б не просив політичного притулку. Звично, ні. Проти мене сфабриковано вже п'ять справ і, за моїми даними, фабрикуються ще", - заявляє головний редактор "Страна.ua".

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У Австрії Гужві допомагає з процедурою отримання політичного притулку одіозний перший заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який також оселився у Відні.

Гужва впевнений, що прокуратура просто забула подати клопотання про подовження йому запобіжного заходу, тому йому й дозволили вилетіти з країни.

Нагадаємо, увечері 22 червня 2017 року головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву було затримано. За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гужва отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не публікувати компромат на одного з політиків. Гужва запевняє, що відмовився від грошей. Шевченківський районний суд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з змогою внести 544 тисячі гривень застави.