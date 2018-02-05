Кадрові питання і законопроекти щодо реформи ВР є одними з основних на новій сесії — Парубій

ВР має вирішити питання щодо складу ЦВК, НБУ, омбудсмена та Рахункової палати.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що кадрові питання і законопроекти щодо реформи парламенту є одними з прерогативних на новій сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

“У нас є великий блок кадрових питань. І це буде теж одна з прерогатив на весняну сесію”, - сказав спікер і додав, що йдеться про питання складу Центральної виборчої комісії, голову Національного банку України, уповноваженого ВР з прав людини, а також про Рахункову палату.

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Крім того, він висловив сподівання, що цієї весни ВР зможе ухвалити два важливих для реформи парламенту закони, які було узгоджено з європейськими партнерами. Йдеться, зокрема, про законопроект щодо кількості комітетів ВР та їх розподілу.

“Це теж, на моє переконання, має бути одна з прерогатив на весняну сесію”, - додав Парубій.