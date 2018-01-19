Сьому сесію Ради закрито, депутати зберуться аж 6 лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив сьому сесію ВР VІІІ скликання, восьма сесія почнеться 6 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям сесії спікер виступив з трибуни з промовою про роботу парламенту під час сьомої сесії.

Наприкінці виступу він подякував уряду та президенту за співпрацю і побажав усім успішної роботи на наступній сесії.

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«Восьма сесія розпочне свою роботу 6 лютого, а сьома сесія Верховної Ради України VІІІ скликання завершує свою роботу. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, - сказав спікер.

Після цього у сесійній залі пролунав Гімн України.

Під час закриття сесії у сесійній залі були присутні представники Кабінету міністрів України, але без його очільника Володимира Гройсмана.

Водночас у сесійній залі була відсутня значна частина депутатів.

Згідно з календарним планом проведення сесії, з 22 по 26 січня депутати мають працювати в комітетах, комісіях та фракціях, а з 29 січня по 2 лютого - з виборцями.

5 лютого відбудеться Погоджувальна рада, а вже з 6 по 9 лютого -0 пленарні засідання нової сесії.