Порошенко звільнив керівників Бердичівської та Любарської райдержадміністрацій

Порошенко звільнив чиновників згідно з поданими ними заявами.

Президент України Петро Порошенко звільнив голів державних адміністрацій у Бердичівському та Любарському районах Житомирської області. Відповідні розпорядження підписав Петро Порошенко сьогодні, 5 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Читайте такожЦентр протидії корупції подав в суд на Кабмін за незвільнення Насірова «Звільнити ТОМАШЕВСЬКОГО Едуарда Євгеновича з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою. Звільнити КІНДРАСЯ Леоніда Миколайовича з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою", – йдеться у розпорядженнях Президента України № 26/2018-рп та 27/2018-рп.

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