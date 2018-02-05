Порошенко звільнив керівників Бердичівської та Любарської райдержадміністрацій
Президент України Петро Порошенко звільнив голів державних адміністрацій у Бердичівському та Любарському районах Житомирської області.
Відповідні розпорядження підписав Петро Порошенко сьогодні, 5 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Читайте такожЦентр протидії корупції подав в суд на Кабмін за незвільнення Насірова
«Звільнити ТОМАШЕВСЬКОГО Едуарда Євгеновича з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою. Звільнити КІНДРАСЯ Леоніда Миколайовича з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою", – йдеться у розпорядженнях Президента України № 26/2018-рп та 27/2018-рп.