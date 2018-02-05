У законопроекті "Відродження" про Антикорсуд враховані всі рекомендації Венеціанської комісії

У питанні створення Антикорупційного суду пора переходити від політичної дискусії до практичної законотворчій роботі, заявили в партії.

Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує взяти за основу законопроект про створення Антикорупційного суду, розроблений парламентарями від цієї політичної сили.

Із такою пропозицією під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР виступив нардеп групи «Партія «Відродження» Валерій Писаренко, передає прес-служба партії.

За його словами, саме відповідний законопроект від депутатської групи найбільше відповідає рекомендаціям Венеційської комісії.

«Ми розуміємо, що викликом на цю сесію є питання про створення Антикорупційного суду. Ми також внесли наш проект закону про Антикорупційний суд – №7440-1 і наполягтимемо на тому, щоб він був прийнятий за основу. Тому що вважаємо, що саме в нашому законопроекті був використаний весь досвід і весь обсяг рекомендацій як Венеційської комісії, так і МВФ, а також інших фінансових донорів країни, які давали свої пропозиції», – сказав Валерій Писаренко.

Народний депутат наголосив, що в питанні створення Антикорупційного суду вже час переходити від політичної дискусії до практичної законотворчої роботи.

«Вважаю, що якомога швидше треба створити такий суд, якщо ця ідея буде підтримана в парламенті. Але при цьому треба розуміти, що ухвалення законопроекту та створення суду – цього замало. Суспільство повинне дуже уважно стежити за тим, які судді потраплять до цього суду. Від цього буде залежати, як він працюватиме. Щоб ми з вами не створили установу, яка виявиться лише пшиком», – наголосив народний депутат.