У законопроекті "Відродження" про Антикорсуд враховані всі рекомендації Венеціанської комісії

13:00, 05 лютого 2018
Політика
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Валерій Писаренко / vidrodzhennya.org.ua

Із такою пропозицією під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР виступив нардеп групи «Партія «Відродження» Валерій Писаренко, передає прес-служба партії.

За його словами, саме відповідний законопроект від депутатської групи найбільше відповідає рекомендаціям Венеційської комісії.

«Ми розуміємо, що викликом на цю сесію є питання про створення Антикорупційного суду. Ми також внесли наш проект закону про Антикорупційний суд – №7440-1 і наполягтимемо на тому, щоб він був прийнятий за основу. Тому що вважаємо, що саме в нашому законопроекті був використаний весь досвід і весь обсяг рекомендацій як Венеційської комісії, так і МВФ, а також інших фінансових донорів країни, які давали свої пропозиції», – сказав Валерій Писаренко.

Народний депутат наголосив, що в питанні створення Антикорупційного суду вже час переходити від політичної дискусії до практичної законотворчої роботи.

«Вважаю, що якомога швидше треба створити такий суд, якщо ця ідея буде підтримана в парламенті. Але при цьому треба розуміти,  що ухвалення законопроекту та створення суду – цього замало. Суспільство повинне дуже уважно стежити за тим, які судді потраплять до цього суду. Від цього буде залежати, як він працюватиме. Щоб ми з вами не створили установу, яка виявиться лише пшиком», – наголосив народний депутат.

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