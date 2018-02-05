Донька Шокіна планує судитися з Байденом через "су*ого сина"

Аліна Шокіна зазначила, що всі громадяни Америки мають бути рівними перед законом.

Донька колишнього Генеральний прокурора України Віктора Шокіна Аліна планує подати до суду на колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який назвав її батька "су*им сином".

Про це вона написала у своєму Twitter, зазначивши, що всі громадяни Америки мають бути рівними перед законом.

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"Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно принизливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. Враховуючи, що це стосується всієї моєї сім'ї, я планую звернутися до суду, щоб захистити честь моїх рідних і продемонструвати найвищі принципи рівності абсолютно всіх громадян Америки перед законом", - написала Шокіна.

Нагадаємо, розповідаючи журналістам про те, як відбулося звільнення Шокіна, Байден принизливо виразився на рахунок колишнього Генпрокурора .