Донька Шокіна планує судитися з Байденом через "су*ого сина"
Донька колишнього Генеральний прокурора України Віктора Шокіна Аліна планує подати до суду на колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який назвав її батька "су*им сином".
Про це вона написала у своєму Twitter, зазначивши, що всі громадяни Америки мають бути рівними перед законом.
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"Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно принизливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. Враховуючи, що це стосується всієї моєї сім'ї, я планую звернутися до суду, щоб захистити честь моїх рідних і продемонструвати найвищі принципи рівності абсолютно всіх громадян Америки перед законом", - написала Шокіна.
Нагадаємо, розповідаючи журналістам про те, як відбулося звільнення Шокіна, Байден принизливо виразився на рахунок колишнього Генпрокурора.
"Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений", - сказав Байден.