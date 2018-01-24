"І той су*ий син був звільнений": Байден розповів, як змушував Порошенка звільнити Шокіна

Колишній віце-президент США Джозеф Байден розповів, що звільнення Віктора Шокіна сталося тільки після того, як він пригрозив від імені президента США не надавати Україні мільярд доларів кредитних гарантій.

Про це він заявив, виступаючи в Раді з міжнародних відносин США, передає Голос Америки.

«Мені дали завдання щодо України. То ж я пам’ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - розповів Байден.

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Також він прокомменитровал проблеми з створенням антикорупційних інституцій в Україні.

"Вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні та кадрові зміни. Але один з трьох необхідних інститутів зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться», - зазначив колишній віце-президент США Джозеф Байден.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2016 року президент США Барак Обама під час Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні підтвердив президенту України Петру Порошенку готовність надати третій транш кредитних гарантій у розмірі 1 млрд дол. після завершення процесу формування уряду в Україні. Фінансові гарантії є частиною загальної програми фінансової допомоги Україні, прийнятою світовою спільнотою в 2014 році після Революції Гідності 2014 року. Разом з тим, умовою надання коштів є крім політичних рішень, продовження співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

29 березня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на звільнення голови Генеральної прокуратури України Віктора Шокіна. Дане рішення підтримали 289 парламентаріїв.