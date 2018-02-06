Луценко назвав причину, чому Саакашвілі не продовжуватимуть домашній арешт

Також генпрокурор зазначив, що найближчим часом екс-президента Грузії очікує низка допитів.

Міхеїлу Саакашвілі не обиратимуть запобіжного заходу, оскільки він приходить на допити. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожСаакашвілі вирішив не ходити на судові засідання щодо статусу біженця "Саакашвілі після багатьох чудернацьких акцій все ж таки почав ходити на допити. Зараз, коли закінчується обраний йому запобіжний захід, ми не будемо його подовжувати. Він приходить за повістками, тому жодних обтяжень, на мій погляд, не потребує. Наскільки я знаю, найближчим часом у нього знову буде серія допитів. Тому сподіваюся, що він так само буде спокійно приходити туди і давати відповідні свідчення", - розповів генпрокурор в інтерв’ю ТСН.ua.

Він також додав, що експертиза підтвердила автентичність голосів Саакашвілі і Сергія Курченка. За словами Луценка, експерт за свої висновки несе кримінальну відповідальність, а це означає, що слідство володіє юридичним фактом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з офісу олігарха-втікача Сергія Курченка було передано понад $200 тис. на фінансування акцій лідера "Руху нових сил", зокрема на можливе захоплення приміщення українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого, Київський апеляційний адмінсуд Суд відмовив екс-президенту Грузії у статусі біженця. Що тепер може стати підставою для його екстрадиції через відсутність громадянства.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".