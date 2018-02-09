Спецпризначенців не пустила охорона готелю: адвокат розповів подробиці спроби затримання Саакашвілі

Чернолуцький заявляє, що охорона Fairmont Grand Hotel Kyiv не пустила спецпризначенців до Саакашвілі, оскільки вони не пред’явили жодних документів на його затримання.

Адвокат екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вважає, що не існує правових підстав для видворення його підзахисного з України, оскільки захист подав касаційну скаргу на рішення Апеляційного адміністративного суду, який визнав правомірною відмову Державної міграційної служби надати йому політичний притулок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля готелю заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький.

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Він зазначив, що оскільки судовий процес у справі з Державною міграційною службою не завершено, ДМС і прикордонники не можуть вживати жодних дій щодо екстрадиції Саакашвілі. Також він додав, що не відповідають дійсності заяви офіційних осіб, зокрема, міністра юстиції Павла Петренка, про те, що немає жодних перешкод для екстрадиції Саакашвілі.

«Це не правда, я отримав відповідь з Мін’юсту, де сказано, що допоки триває розгляд позову щодо громадянства, судові справи з Державною міграційною службою, екстрадиційна перевірка буде продовжена і екстрадиція не можлива», - повідомив адвокат.

Також він переконаний, що у прокуратури розвалюється кримінальна справа, так звана справа Курченка - Донгадзе, і що у влади немає доказів вини Саакашвілі, і тому вона хоче вдатися до його депортації.

Крім того, Чернолуцький зауважив, що Саакашвілі не спілкувався з спецпризначенцями, які прийшли його затримати, оскільки їх до нього не пустила охорона готелю.

«Ніхто не надав жодних документів представникам охорони готелю, і я впевнений, що їх не існує. І жоден суддя не піде на прийняття рішення про екстрадицію. Саакашвілі також не бачив цих спецпризначенців, оскільки був на зустрічі у кафе всередині готелю», - наголосив адвокат.

Він додав, що служба безпеки готелю не пустила спецпризначенців всередину, і таким чином, Саакашвілі вдалося сьогодні залишитися на волі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі раніше заявив журналістам на виході з готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv, що має підозри стосовно наміру Держприкордонслужби затримати його в одному зі столичних готелів на Подолі, щоб згодом депортувати з України.