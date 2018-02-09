"Намагалися одягти мішок на голову": Саакашвілі розказав про своє "затримання"

Саакашвілі підозрює, що спецпризначенці ДПСУ хотіли його затримати, щоб депортувати з України.

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що підозрює, що спецпризначенці Держприкордонслужби хотіли затримати його в одному зі столичних готелів на Подолі, щоби згодом депортувати з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі повідомив журналістам на виході з готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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За його словами, спецпризначенці Держприкордонслужби приїхали зі зброєю до готелю, де в цей час Саакашвілі проводив зустріч, однак у них не було документів на затримання і вони залишили готель.

Саакашвілі заявив, що представники Держприкордонслужби з автоматами увірвалися до кімнати, де він проводив зустріч та намагалися “одягти мені мішок на голову”. Він каже, що точно не знає мети затримання, однак припускає, що оскільки це були спецпризначенці ДПСУ, то його хотіли депортувати з країни.

Він також заявив, що група спецпризначенців не поїхала від готелю, а знаходиться поруч в мікроавтобусах і все ж хоче його затримати, щоби вивезти.

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Саакашвілі звинувачує в тому, що відбувається, президента України Петра Порошенка, який, за його словами, поводиться нелогічно, оскільки з одного боку, обвинувачує Саакашвілі в державній зраді, а з іншого – хоче позбутися його через депортацію.

“Хіба державних злочинців депортують?” – задається питанням Саакашвілі.

Також він заявив, що в готелі не проживає, а був запрошений туди на зустріч з іноземними бізнесменами.

Крім того, він додав, що вже не проживає на вулиці Костьольній, де раніше був його офіс, але наймає двокімнатну квартиру не в центрі Києва. Він також побоюється, що під час того, як він буде їхати додому в свою орендовану квартиру, то силовики знову спробують його затримати.