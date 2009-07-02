Ющенка і Тимошенко вже не пов'язує нічого?

Експерти не виключають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО провокує урядову кризу

Про це йдеться в даних експертного опитування Інституту Горшеніна, переданого УНІАН.

В інституті зазначають, що 27 червня пройшов з’їзд партії «Наша Україна», в зв’язку з чим було проведено експертне опитування щодо підсумків з’їзду, політичного майбутнього «партії влади» та особисто Президента В.ЮЩЕНКА.

Так, народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ вважає, що ситуація у партії «Наша Україна» складніша, ніж здається на перший погляд. «Загально можу сказати, що політична сила «Наша Україна» як політична партія вже не відбудеться», - зазначив А.ШКІЛЬ. Депутат вважає, що у президентський кампанії В.ЮЩЕНКО буде лише брати участь. «А таких учасників буде досить багато. Боротьбу за фінал він (В.ЮЩЕНКО) вже вести не буде. Тому що структурно в нього немає достатньої кількості людей, на яких можна було б покласти ту відповідальну місію, яка лежить на команді, яка готує президентську кампанію», - зазначив він.

У свою чергу народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ зазначив, що стратегія партії «Наша Україна» цілком зрозуміла і єдино можлива у ситуації, що склалася. Стосовно проведеного з’їзду народний депутат зауважує, що це перша за довгий період часу зрозуміла «програма порятунку і оптимізації ресурсів, орієнтована на збереження в політиці і на участь в парламентських виборах».

«Чи переможе партія («Наша Україна») на виборах парламентських, чи подолає вона тривідсотковий бар’єр – я думаю, що питання залишається відкритим і великою мірою залежить від підсумку президентського правління В.ЮЩЕНКА», - сказав він. Також В.КАСЬКІВ вважає, що для того, щоб зняти відповідальність за діяльність уряду, В.ЮЩЕНКУ дійсно треба вивести звідти «своїх» міністрів. Але для цього недостатньо просто закликати їх покинути уряд. «В нього повинні бути інші важелі, механізми впливу. Питання залишається відкритим. Я думаю, що важко спрогнозувати, яка буде поведінка міністрів при жорсткій постановці питання з боку Президента», - сказав В.КАСЬКІВ.

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ щодо виходу з уряду міністрів, які є членами партії, висловився так: «Це чергове безглуздя від Віктора Андрійовича, який хоче діяти давно вже за принципом чим гірше, тим ліпше. Ю.ТИМОШЕНКО робить всякі там заяви – В.ЮЩЕНКО є технічним кандидатом Віктора ЯНУКОВИЧА. Так от, є таке відчуття, що він (ЮЩЕНКО), може, не свідомо, але все робить, щоб так і вийшло, підігруючи йому», - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ. За його словами, знову сьогодні зробити урядову кризу чи парламентську – це черговий раз під час економічної кризи зробити купу зайвих проблем. «Зараз блокувати обрання нових міністрів, видавити старих, добитися, щоб не було дев’яти міністрів, щоб уряд був не повністю дієздатний. Ну, знаєте, – навіщо нам шукати ворогів десь в Росії? У нас вони є в Україні – у нас є Президент», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

В свою чергу директор Інститута Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що з’їзд був покликаний мобілізувати прибічників В.ЮЩЕНКА та партійний ресурс. З’їзд, фактично, передує висуненню В.ЮЩЕНКА кандидатом в Президенти. «Це з’їзд уніфікації ресурсів, який є спробою поставити крапку у внутрішньополітичній кризі партії «Наша Україна», - сказав він. За його словами, було заявлене ставлення «Нашої України» до уряду. «З цього моменту можна говорити про те, що В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО повністю знаходяться у протилежних таборах, їх вже нічого не пов’язує», - сказав експерт. К.БОНДАРЕНКО вважає, що з’їзд буде мати серйозні наслідки, оскільки ті міністри, які не відмовляться від членства в партії, залишать уряд. А це, на його думку, скоріше за все, буде сприяти посиленню урядової кризи. «Цей з’їзд привертає увагу навіть тим, що вперше реальною господинею була Віра УЛЬЯНЧЕНКО. У партії «Наша Україна» з’явилося серйозне жіноче обличчя, яке буде керувати партією разом з Віктором ЮЩЕНКОМ», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.