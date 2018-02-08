Канцлер Австрії заявив про "позитивні сигнали" з Росії щодо миротворців на Донбасі

Курц висловив повну підтримку Австрією ідеї розгортання миротворців ООН на сході України.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц висловив готовність своєї країни розглянути можливість участі у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі у разі її створення.

Про це Курц повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Відні.

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Канцлер зазначив, що федеральний уряд Австрії підтримує ідею розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. «Ця тема є вірною, правильною. Ми підтримуємо цю ідею», - заявив Курц.

«Я розумію, що поки до цього дійде, пройде ще багато переговорів, потрібно здійснити дуже багато кроків. Але я радий, що це бажання існує з українського боку. Ми для втілення цього бажання звичайно готові допомогти», - зауважив він.

«Ми також знаємо, що навіть з Росії є позитивні сигнали щодо цього питання, і якщо ми щось можемо зробити у цьому напрямі – звичайно, ми це зробимо… Щойно ця миротворча місія буде створена, буде вирішуватися питання щодо країн-учасниць місії. І якщо з українського боку буде прохання або бажання, щоб Австрія теж долучилася або надала якусь допомогу, то ми зі сторони федерального уряду, зі сторони міністра оборони Австрії проведемо обговорення, з’ясуємо це", - сказав Курц, додавши, що в минулому Австрія брала участь у подібних місіях.

Довідка УНІАН. 5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ згодна на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є її бажанням легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Сполучені Штати Америки в пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності в її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.