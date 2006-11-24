Ющенко незадоволений розслідуванням справи про його отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО незадоволений ходом розслідування справи про його отруєння.

"Для професійного прокурора не повинно бути питань, пов`язаних із спробою отруєння", - сказав Президент, відповідаючи на запитання російських журналістів про стан його здоров`я і хід розслідування справи про його отруєння восени 2004 року під час передвиборної президентської кампанії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Встановлена формула отрути, ідентифіковано весь процес від приготування їжі до її роздачі на дачі у Володимира САЦЮКА, що був заступником голови СБУ ", - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він повідомив, що діоксин виготовляється в трьох лабораторіях світу. Його запас в Україні пройшов інвентаризацію, весь виявився на місці.

Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув у австрійську клініку "Рудольфіннерхаус", де йому було встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".

11 грудня 2004 року керівник австрійської клініки "Рудольфінерхаус" Міхаель ЦІМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччини і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА до цих пір не завершене.

Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генерального прокуратури України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «Коммерссант-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКО могли отруїти більше двадцяти чоловік. За словами Р.КУЗЬМІНА, окрім версії, що це могло відбутися на дачі САЦЮКА, перевіряються й інші версії. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.