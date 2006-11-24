Ющенко незадоволений розслідуванням справи про його отруєння
Для професійного прокурора не має бути питань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО незадоволений ходом розслідування справи про його отруєння.
"Для професійного прокурора не повинно бути питань, пов`язаних із спробою отруєння", - сказав Президент, відповідаючи на запитання російських журналістів про стан його здоров`я і хід розслідування справи про його отруєння восени 2004 року під час передвиборної президентської кампанії, повідомляє ІТАР-ТАСС.
"Встановлена формула отрути, ідентифіковано весь процес від приготування їжі до її роздачі на дачі у Володимира САЦЮКА, що був заступником голови СБУ ", - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він повідомив, що діоксин виготовляється в трьох лабораторіях світу. Його запас в Україні пройшов інвентаризацію, весь виявився на місці.
Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув у австрійську клініку "Рудольфіннерхаус", де йому було встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".
11 грудня 2004 року керівник австрійської клініки "Рудольфінерхаус" Міхаель ЦІМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.
Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччини і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.
Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА до цих пір не завершене.
Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генерального прокуратури України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «Коммерссант-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКО могли отруїти більше двадцяти чоловік. За словами Р.КУЗЬМІНА, окрім версії, що це могло відбутися на дачі САЦЮКА, перевіряються й інші версії. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.