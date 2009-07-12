Томенко пропонує з охочих йти у Президенти брати по 10 млн. грн

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує збільшити до 10 млн. грн. грошову заставу для реєстрації кандидатів у Президенти.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, в Україні нарешті мають відбутися справжні європейські, демократичні та цивілізовані президентські вибори, а не шоу “політичних нарцисів та невдах”.

“Сьогодні зрозуміло, що президентські вибори, виходячи із заяв можливих учасників виборчих перегонів, можуть перетворитися не на змагання стратегій розвитку країни та професійних команд, а на шоу політичних нарцисів”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що цьому сприяє так звана спрощена процедура реєстрації кандидатів у Президенти, яка згідно з чинним законом, передбачає заставу в розмірі 500 тис. грн. та збиранні 500 тис. підписів, а згідно із законопроектом, ухваленим у першому читані, лише заставу в 0,5 млн. грн.

М.ТОМЕНКО повідомив, що у зв’язку з цим він вніс поправку до ухваленого в першому читанні законопроекту щодо змін до Закону “Про вибори Президента України”, згідно з якою передбачається збільшення грошової застави до 10 млн. грн. “Ця норма підказуватиме бізнесменам те, що треба підтримувати лише тих кандидатів, які мають справжню стратегію розвитку країни, антикризову програму та професійну команду”, - сказав він.

Крім того, переконаний заступник голови ВР, якщо у деяких бажаючих взяти участь в президентських перегонах відсутній здоровий глузд, то саме ця норма підштовхне їх не брати участь у виборах. В іншому випадку, додав він, кількість кандидатів у Президенти може сягати 50 осіб.

“Я зроблю все, аби переконати фракції парламенту ухвалити цю поправку, аби всі кандидати були більш відповідальними”, - підкреслив М.ТОМЕНКО.