Лавринович каже, що четверту сесію ВР закриють згідно з планом

Четверту сесію Верховної Ради закриють в терміни, встановлені календарним планом роботи парламенту, - 17 липня. Про це заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович і додав, що в разі потреби можуть ініціювати позачергову сесію. Представники БЮТ вже повідомили, що ініціюють ще одне спеціальне засідання парламенту на четвер, 16 липня. 150 необхідних підписів зібрано.

Напередодні ж Верховна Рада так і не розпочала позачергового засідання. Відкрити його о 4 дня не вийшло через облогу президії з трибуною депутатами-регіоналами. Консультації тривали до пізнього вечора, але згоди не досягли.

Коаліція наполягає на розгляді законопроектів про рекапіталізацію банків, зміни до закону про вибори Президента у частині зменшення терміну передвиборчої кампанії та про фінансування Євро-2012. А опозиція вимагає ухвалення законопроектів щодо соціальних стандартів.

ICTV