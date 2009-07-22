Тимошенко веліла писати бюджет-2010 на основі недійсного БК

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів України розробити проект Державного бюджету-2010 на основі Бюджетного кодексу, ветованого Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я хотіла б сформулювати дуже чітке доручення Міністерству фінансів. Ми формуємо проект бюджету на 2010 рік саме в концепції нового Бюджетного кодексу, і ми не відступимо від цього ні на один крок. Я хотіла б, щоб все було розраховано, все подано, і після президентської кампанії, другий тур якої пройде в лютому, ми підпишемо такий бюджет, який вже повністю перерозподіляє кошти на місцевий рівень самоврядування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр відзначила, що звернеться до різних асоціацій представників органів місцевого самоврядування, щоб за їх допомогою домогтися або скасування вето Президента, або подолання його у Верховній Раді.

«Я хочу зараз об`єднати зусилля уряду з усіма асоціаціями місцевого самоврядування, і домогтися того, щоб або Президент відкликав своє вето, або це вето було подолане у Верховній Раді. Але бюджет на 2010 рік обов`язково має формуватися на новому Бюджетному кодексі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 23 червня поточного року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Цим законом передбачено формульный розрахунок трансфертів прямих відносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як відзначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

20 липня Президент України В.ЮЩЕНКО ветував закон щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, оскільки нова редакція Бюджетного кодексу не вирішує основного питання місцевого самоврядування, відповідності покладених на органи місцевого самоврядування витратних повноважень ресурсам, які для цього виділяються. Розрахунок нормативів бюджетної забезпеченості майже не прив`язано до реальної ціни соціальних послуг. Окрім того, Бюджетний кодекс фактично розвалює інтеграцію адміністративно-територіальних одиниць в єдину державу, консервує нинішню систему адміністративно-територіального устрою, створює нові ризики для наростання міжрегіонального напруження і напруження на лінії «село-місто».

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що якщо В.ЮЩЕНКО не підпише нову редакцію Бюджетного кодексу, то Верховній Раді необхідно буде спробувати подолати вето, і для цього доведеться домовлятися з депутатами від Партії регіонів, у яких на сьогодні «золота акція» у розв’язанні цього питання.