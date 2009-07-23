Тимошенко дозволила МНС продавати автомати по 582 гривні

Юлія Тимошенко дозволила МНС продати надлишки зброї, у тому числі гранати, автомати, кулемети та набої до них.

Відповідне розпорядження уряду № 826 від 17 липня 2009 р. за підписом прем’єр-міністра оприлюднене на Урядовому порталі.

У своєму рішенні Кабмін посилається на статтю шосту держбюджету-2009, яка визначає кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки як одне з джерел наповнення державної скарбниці. Також у розпорядженні зауважується, що пропозиція про реалізацію надлишкового майна надійшла від МНС.

До розпорядження КМУ доданий перелік майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС, яке може бути відчужено. У цьому документі серед іншого фігурують: автомати АК-74 калібру 5,45 мм (1989—1999 років випуску) зі стартовою ціною 582 гривні за одиницю; кулемети РПК-74 калібру 5,45 (1989—1999 років), первинна вартість – 1 тисяча 219 гривень; гвинтівки СВД з ПЗО калібру 7,62 мм 1979—1989 років за ціною 5 тисяч 566 гривень за одиницю, 9-міліметрові пістолети Макарова 1979—1999 років випуску - по 325 гривень за одиницю, два гранатомети РПГ-2 (щоправда “антикварні” – випущені до 1969 року), але лише по 398 гривень за штуку а також набої та гранати, як то кажуть, в асортименті.