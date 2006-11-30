ГПУ порушила справу проти Івченка

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови правління Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”.

Як повідомляється на сайті Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За даними Генпрокуратури, встановлено, що впродовж 2005-2006 років голова правління та службовці компанії, яка є державною власністю, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в особистих корисних інтересах та інтересах третіх осіб, чим заподіяли матеріальної шкоди державі.

Слідство у справі проводиться Генеральною прокуратурою України.

Як повідомляв УНІАН, у 2005-2006 роках головою правління НАК "Нафтогаз України" був Олексій ІВЧЕНКО, який нині є народним депутатом від "Нашої України".

22 листопада цього року заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА заявила, що Генеральна прокуратура звинувачує колишнє керівництво НАК «Нафтогаз України» в численних фінансових порушеннях і нецільовому використанні коштів.

Зокрема, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, керівництво компанії здійснювало нецільові перевитрати на авіаперевезення менеджменту компанії, на фактично не надані консалтингові і юридичні послуги, а також на організацію корпоративних святкових заходів.

Так, за словами заступника генпрокурора, 5 січня ц.р. тодішній керівник компанії О.ІВЧЕНКО і екс-керівник Міністерства палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ з дружинами, а також менеджмент компанії з сім`ями на спеціально замовленому літаку Ту-134 відправилися святкувати Різдво до Івано-Франківської області. Як повідомила Т.КОРНЯКОВА, на ці цілі було витрачено 170 тис. грн.

Крім того, як відзначила Т.КОРНЯКОВА, при організації проведення новорічних свят 2006 року НАК «Нафтогаз України» заплатила одній приватній структурі за оформлення приміщень 800 тис. грн., при цьому за придбання трьох снігових баб було сплачено 150 тис. грн.

Т.КОРНЯКОВА також повідомила, що екс-керівником ДК «Газ України» Олександром БОЛКІСЄВИМ на святкування Нового року було витрачено більше 1 млн. грн., зокрема на фуршет - 350 тис. грн., на оплату послуг фотомоделей, які виступали в ролі Снігуроньок, і на придбання для них костюмів - 54 тис. грн.