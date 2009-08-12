Медведєв імітує конфлікт з метою підтримки Ющенка - експерти

Експерти вважають, що своєю заявою щодо українсько-російських відносин Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ побічно підтримав Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Згідно з даними переданого агентству УНІАН експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ вважає, що для Росії існування України як незалежної держави є неприйнятним, як, утім, й існування багатьох інших держав.

«Чому зараз Росія виступила саме проти України? Бо Україна ослаблена, в Україні наближаються вибори, в Україні діє потужне антидержавницьке лобі, яке працює на інтереси іншої держави, а крайня корумпованість державного апарату не дає йому можливості чинити ефективно з протидії таким погрозам», - сказав експерт.

«Звичайно, це робиться з прицілом на вибори. Росія зараз активно «розкладає яйця» між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, і тому намагається впливати на вибори. Тобто, звинувачує Україну в антиросійському курсі - і при цьому проводить антиукраїнську політику. По суті, це є підривом суверенітету і проявом неповаги до народу, який голосує, до держави. Проводячи таку політику, ще й Україну звинуватити в антиросійському курсі – ну це називається «Про ягня, яке винувате “вже тим, що хочеться мені їсти», - вважає О.ПАЛІЙ.

Директор Київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ іншої думки: «У заяві доволі чітко, однозначно й недвозначно розкладено по полицях те, про що неодноразово говорила офіційна Росія, зокрема й сам Дмитро МЕДВЕДЄВ, і Володимир ПУТІН. Тобто наведено конкретні претензії Кремля до української влади. Навряд чи у будь-якого незаангажованого політолога, експерта, виникнуть якісь суперечності з цією заявою».

За словами В.КОРНІЛОВА, «інша справа – чому з`явилася ця заява саме зараз. Пояснення доволі просте – тому що зараз посол Росії мав прибути до України. Після низки демаршів і відвертих провокацій з українського боку – відзначте, практично всі скандали останніх місяців генеруються виключно в Києві – Москва лише відповідає на них, зокрема ці провокації стосувалися й дипломатичних представників Росії і ЧФ РФ тут в Україні - після даних демаршів стало зрозуміло в Москві вже поза будь-якими сумнівами, що Президент ЮЩЕНКО вибрав стратегію нарощування ескалації у відносинах між Росією і Україною. Відповідно, новий посол Росії змушений буде стати заручником даної внутрішньополітичної ситуації в Україні. Просто Москва вирішила не присилати сюди заручника».

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що заява Президента РФ має внутрішньоросійську природу. «Український чинник стає чинником боротьби між групами прихильників МЕДВЕДЄВА і ПУТІНА. Скидається на те, ніби за Україну взялися серйозно, від України хочуть відповідного результату. Я схильний оцінювати це як результат внутрішньополітичної боротьби, яка проектується на Україну, але все ж відбувається всередині російських кланів», - сказав В.ЦИБУЛЬКО.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО висловив думку, що своєю заявою Д.МЕДВЕДЄВ фактично підтримує В.ЮЩЕНКА.

«Він не може не розуміти, що позиція Росії, викладена в листі, сприяє зростанню патріотичних настроїв в Україні, а, відповідно, і сприяє зростанню рейтингу Віктора ЮЩЕНКА. Цілком можливо, що даний лист – це свідома гра Кремля на збереження Віктора ЮЩЕНКА при владі», - сказав експерт.

К.БОНДАРЕНКО пояснив свою точку зору: «Хоч як дивно, за всієї антиросійської риторики Віктора ЮЩЕНКА, за всіх його випадів проти Росії він може бути найбільш бажаним кандидатом для Росії на президентських виборах в Україні. ЮЩЕНКО - слабкий Президент, слабкий політик. Він прогнозований політик. Навіть за всієї його антиросійськості, як свідчить досвід, цілком може вживатися з Росією, з російськими колегами, впроваджувати різні, не зовсім прозорі, схеми - як це було з «РосУкрЕнерго».

«До речі, - відзначив експерт, - в оточенні і Віктора ЮЩЕНКА, і Дмитра МЕДВЕДЄВА сьогодні є чимало людей, які раніше були причетні до створення «РосУкрЕнерго». ЮЩЕНКО вигідний Росії, оскільки є гарантом того, що за його президентства Україна навряд чи стане членом НАТО або ЄС, адже сьогодні Західна Європа повернулася спиною до України не в останню чергу через позиції Віктора ЮЩЕНКА».

«Обнародувана заява – це, по суті, імітація конфлікту з метою впливу на ситуацію в Україні і на електоральні рейтинги Віктора ЮЩЕНКА», - вважає К.БОНДАРЕНКО.