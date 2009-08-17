Андрієвський вважає незаконними нові тарифи на ЖКП у Києві

Нові тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві – незаконні. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один з лідерів Блоку Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

На думку опозиційного політика, ані Черновецький, ані Голубченко як представники КМДА, не мали права підвищувати тарифи одноосібним рішенням, оскільки це в компетенції виключно виконавчого органу Київради, а його наразі не створено.

«Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голова КМДА, а тим більше його заступники, не можуть встановлювати ціну або тарифи на житлово-комунальні послуги. Тарифи на ЖКП встановлюються рішенням виконавчого органу Київради, який в VI скликанні до цього часу не створено», – підкреслює Дмитро Андрієвський.

Крім цього, за словами депутата, відповідно до Закону України «Про Кабінет міністрів України» розпорядження Черновецького, що суперечать законодавству України, будь-якої миті можуть бути призупинені КМУ з одночасним поданням Президенту України пропозицій щодо їх скасування.

«Кабінет міністрів відповідно до своїх повноважень здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України й інших законодавчих актів та вживає заходів у разі їх порушення», – наголошує Дмитро Андрієвський.

З огляду на зазначені факти, Дмитро Андрієвський вважає, що тарифи, які з 1 червня у столиці вдвічі зросли на сплату централізованого водопостачання, опалення та утримання будинків й прибудинкових територій, є незаконними.