Росія намагається встановити в Україні маріонетковий режим?

Росія проводить в Україні “кастинг маріонеток” напередодні виборів Президента.

Про це заявив експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ на прес-конференції в УНІАН.

Коментуючи загострення українсько-російських відносин, політолог наголосив, що його ініціатором була не Україна. “Саме російське керівництво взяло на себе відповідальність за тональність звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і за ті відносини, що склалися між державами”, - переконаний О.ПАЛІЙ.

На його думку, об’єктивних підстав для оприлюднення Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 11 серпня звернення на ім’я свого українського колеги В.ЮЩЕНКА не існує. “Там є лише емоції, незадоволення Україною, можливо, незадоволення тим, що Україна взагалі існує”, – зауважив експерт.

На його переконання, головною причиною такої позиції російської сторони на сучасному етапі є намагання вплинути на результати українських президентських виборів.

“Росія сьогодні намагається встановити в України маріонетковий режим, який повністю й остаточно здасть країну. Сьогодні відбувається кастинг маріонеток, які намагаються довести свою лояльність, поцілувати чобіт”, – наголосив О.ПАЛІЙ, додавши, що у такій ситуації значна частина політичної еліти не здатна рівно тримати перед Росією політичний хребет.

Особливо жорстко у зв’язку з цим політолог піддів критиці позицію Партії регіонів, яка “фактично пропонує здачу державного суверенітету”.

“Упевнений, що більшість населення України з цим ніколи не змириться, і поставить дуже правильну оцінку тим українським політикам, які пропонують ці речі”, - сказав експерт.

Характеризуючи загальну спрямованість зовнішньополітичних пріоритетів Росії, політолог зауважив, що “російське керівництво провадить таку політику, яку призводить до конфліктів з усіма державами за усім периметром кордону.

“Російське керівництво вважає, що воно може витягнути цю конфліктну ситуацію, дуже довго її розвивати і мати з цього якусь користь”, - сказав він.

Водночас О.ПАЛІЙ наголосив, що Україна, керівництво держави зацікавлені у розвитку нормального співробітництва, щоб “не витрачати енергію на протистояння”.

“Весь світ розвивається, а ми намагаємося з’ясовувати, хто найголовніший у наших відносинах. Але поки що Росія в таких (добросусідських – УНІАН) відносинах не зацікавлена”, - сказав політолог.