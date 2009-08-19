Лідер УНП вважає злочинним рішення уряду щодо Нафтогазу

Лідер Української народної партії (УНП) Юрій КОСТЕНКО вважає популістським й економічно необгрунтованим доручення Кабінету Міністрів України до 2010 року добудувати НАК «Нафтогаз України» газові розподільчі мережі з високим ступенем готовності на загальну суму 560 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні прес-служби УНП, переданому агентству УНІАН.

«Останні ініціативи уряду України в енергетичній сфері, зокрема, обіцянки знизити ціну газу для хімічної промисловості і наміру добудувати місцеві газові мережі, є нічим іншим як черговою порцією економічно необгрунтованого популізму», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він вважає злочинним таке рішення уряду, тому що воно накладає додаткове навантаження на «Нафтогаз України», який, за його словами, і так має борги на суму від 23 до 27 млрд. грн. На його думку, таке доручення загрожує банкрутством НАК «Нафтогаз України».

«Змушувати НАК «Нафтогаз» оплачувати прем`єрські витребеньки – означає, робити цю структуру банкротом, а отже, сприяти підтвердженню прогнозів Росії про нібито неспроможність НАКу взимку виконати свої зобов`язання щодо транспортування газу до Європи», - відзначив Ю.КОСТЕНКО.

При цьому лідер УНП ще раз наголосив на необхідності повернути енергетичну стратегію у бік максимального використання національних природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року Кабмін доручив НАК «Нафтогаз України» до 2010 року добудувати газові розподільчі мережі з високим ступенем готовності на загальну суму 560 млн. грн.