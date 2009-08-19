Тимошенко: президентські вибори де-факто розпочалися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запрошує 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію Міжнародного валютного фонду на чолі з Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ для участі у підготовці проекту державного бюджету України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Для того щоб бюджетний процес проходив абсолютно прогнозовано, у повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила на 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію фахівців МВФ під керівництвом Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, щоб створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, така участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проекту держбюджету-2010.

Прем`єр також повідомила, що проект держбюджету формуватиметься на підставі макропоказників, узгоджених з міжнародними організаціями і експертами.

При цьому глава уряду відзначила, що підготовка проекту головного фінансового документа країни здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу і він буде переданий на розгляд до Верховної Ради у визначені терміни.

«Я не бачу жодних погроз для бюджетного процесу, окрім безпосередньо розладу у політиці. Важливо, щоб Верховна Рада не політизувала процес ухвалення бюджету, а щоб справді професійно виконала свої повноваження. Саме найбільший ризик для бюджетного процесу - це хаос, присутній у Верховній Раді, який утворився на тлі президентських виборів, які, по суті, вже де-факто розпочалися», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд прогнозує в 2010 році зростання ВВП на рівні 3%.

«Бюджет, який ми подаватимемо у вересні на 2010 рік, ми відштовхуємося від низької бази 2009 року, тому що криза справді боляче вдарила, вже даватимемо впевнених 3% зростання внутрішнього валового продукту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.