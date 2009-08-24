До кінця президентських виборів бюджет ухвалений не буде?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що до кінця президентської кампанії бюджет на наступний рік ухвалено не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час робочої поїздки на Житомирщину.

“У мене є великі сумніви, що бюджет буде прийнято до завершення президентської кампанії, оскільки всі будуть зацікавлені, щоб бюджету не було”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він прогнозує, що переможець президентських перегонів запропонує ухвалити бюджет не соціально орієнтований, а той, який буде виходити виключно з економічних можливостей країни.

“Переможець вийде і скаже: люди добрі, біда! Треба затягувати всім паски і прийняти бюджет, який буде не соціально орієнтований, а прийняти той бюджет, на підставі можливостей які є”, - зауважив голова ВР.