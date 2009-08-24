Томенко назвав плани Ющенка наївними

Сьогоднішній виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА з нагоди Дня Незалежності України можна розділити на дві частини, одна з яких виглядала досить оптимістично, а друга – як промова кандидата у президенти.

Про це кореспонденту УНІАН сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, в частині свого звіту перед українським народом Президент як ніколи виглядав оптимістом, зокрема, щодо гуманітарної і соціально-економічної ситуації в Україні.

«Відмінність з попередньою риторикою стосувалася того, що Президент оцінював діяльність не уряду, а свою діяльність за практично весь термін президентства. Саме тому цей звіт був оптимістичний», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас, переконаний віце-спікер, озвучені плани В.ЮЩЕНКА виглядають як плани кандидата в президенти.

«Ці плани виглядають доволі наївними, починаючи від сподівань, що український народ під час обговорення підтримає президентський варіант Конституції, та закінчуючи рецептами економічних змін, які навряд чи Президент матиме можливість реалізовувати», - сказав він.

Тому на думку М.ТОМЕНКА, друга частина виступу глави держави виглядала як «політична футурологія».