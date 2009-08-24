Путін надіслав телеграму Тимошенко

«Розраховую, що...»

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН направив вітальну телеграму прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Незалежності України. Як повідомляє інтернет-портал уряду РФ, в телеграмі, зокрема, сказано: «Розраховую, що злагоджена спільна робота наших урядів сприятиме вирішенню практичних завдань двосторонньої співпраці й створенню сприятливої атмосфери для розвитку всього комплексу відносин між Росією і Україною».

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