Путін надіслав телеграму Тимошенко
14:05, 24 серпня 2009Політика
4012 0
«Розраховую, що...»
Голова уряду Росії Володимир ПУТІН направив вітальну телеграму прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Незалежності України.
Як повідомляє інтернет-портал уряду РФ, в телеграмі, зокрема, сказано: «Розраховую, що злагоджена спільна робота наших урядів сприятиме вирішенню практичних завдань двосторонньої співпраці й створенню сприятливої атмосфери для розвитку всього комплексу відносин між Росією і Україною».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter