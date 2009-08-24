Яценюк: треба припинити спроби натягувати на себе чужий костюм

Лідер громадської ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК привітав співвітчизників з Днем Незалежності.

У переданому УНІАН зверненні А.ЯЦЕНЮКА з нагоди Дня Незалежності України зазначається, що чергове святкування Дня Незалежності – правильний привід обговорити дуже важливі для всіх нас питання.

“Ми постійно перебуваємо в пошуках свого історичного минулого. Без цього не можна створити й своє майбутнє. Парадокс у тому, що в кожного політичного лідера своє минуле, і кожен бачить своє історичне майбутнє. Я хочу, щоб ми відмовилися від комплексу пригніченості, неповноцінності!, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що “історичні процеси формування країн і народів були дуже складними і різними. У світі немає жодної Країни з Великої Літери, що виникла б у результаті збігу комфортних і безболісних обставин. Цей шлях через великі трагедії й через великі звершення”. “Головне, переконаний він, на цьому шляху – усвідомлення цілей. Усвідомлення, що формується Батьками-Засновниками й підтримується «дітьми-будівельниками». Історія завжди несправедлива, адже в кожного є своя справедливість. У спробах знайти її в історії з політичної точки зору ми ніколи не прийдемо до жодної спільної думки”.

Як підкреслюється у зверненні, “наша справедливість у тому, що ми самі ні на кого не нападали і не прагнули поневолити й експлуатувати, але нікому не дамо цього робити з нами. Ми – на своїй історичній землі, наша приналежність до якої – не менше тисячі років, що за мірками історії має значення. Нашій державності більше тисячі років, ми маємо відраховувати строк її існування як мінімум від Хрещення Київської Русі. В той момент наша держава стала християнською, тобто сучасною, неархаїчною”. “Але, - зауважив А.ЯЦЕНЮК, - на нас нападали, нас намагалися поневолити. І з цього нічого не вийшло й не вийде. Саме тому ми ніколи не були нічиєю колонією, не були рабами. Це стосується й періоду новітньої історії. Ніколи радянська імперія не відбулася б без рішення України брати в ній участь. СРСР створили рішенням російських і українських більшовиків і розпустили спільним же рішенням як українських, так і російських перероджених комуністів”.

На його переконання, “Росія ніколи не відбулася б як Росія без державності Київської Русі”. Як додав А.ЯЦЕНЮК: “я не хочу стати тим, хто почне доводити, що увесь світ зародився з України. Але стосовно Росії в такій позиції й полягає наше історичне розуміння справедливості, з яким їй важко сперечатися. Інакше Росії доведеться відмовитися від своєї історії й ствердити, що вона не є спадкоємицею Київської Русі. Ми й наша державність – це коріння всієї східної гілки європейської цивілізації, що йде від східної частини Римської імперії через Візантію й Константинополь. Ми – повноцінне європейське глибоко історичне утворення”.

Звертаючись до досвіду 18 років незалежності, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що “не викликає сумнівів необхідність позбутися комуністичного радянського міфу. Але вийшло так, що разом із міфологією ми втрачаємо системи організації й життєзабезпечення, які були створені багатьма поколіннями українців. Потрібно чесно визнати, що самі ми нічого не побудували за ці 18 років. Руйнування зайняло в нас те місце, на якому мало б бути будівництво”.

Він вважає, що “так відбулося насамперед тому, що так званий лібералізм по-українськи перетворив країну на хаос, на систему безвідповідальності й вседозволеності. Демократію ми сприймаємо як анархію. Віра в те, що «невидима рука ринку» сама все налагодить, призвела тільки до одного, що всі багатства нації зосередилися в руках двох десятків людей. Лібералом в Україні став кожний чиновник у кожному селі і місті. Лібералізм для нього – це його виключне право вирішувати, що й кому можна і що не можна, визначати, що таке свобода. Сьогодні це всім очевидно”. “То може, варто зупинитися й переглянути міфологічну програму, закладену в комп’ютер нашої країни 1991 року?”, - запитав А.ЯЦЕНЮК і додав: ”Не може бути дискусій про те, що нам потрібна своя сильна, суверенна і незалежна країна”.

“Якщо ми хочемо мати таку країну (а інших і не буває), її доведеться спроектувати, як спроектували себе США і Китай, сучасні Японія й Німеччина. Все це – країни-проекти з чітким визначенням цілей, завдань, шляхів і способів їх досягнення. І головне – з тим, хто це робитиме. Треба усвідомлювати те, що при цьому ми зовсім не повинні й не можемо будувати в себе США, Китай, Німеччину чи Японію «українського штибу». Це неможливо й безглуздо”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що “треба припинити спроби натягувати на себе чужий костюм, та ще й не свого розміру”. На його думку, “немає для нас готового зразка й у найближчих сусідів – ні в Польщі, ні в Росії. Країни народжуються й відроджуються в XX-му столітті тільки через проект. Треба знайти сили в усіх нас, у сорока шести мільйонів українців, це зробити. Часу майже не залишилося. Це наш останній шанс».

«Добре, що в нас є такий день – День Незалежності. Сподіваюся, ми знаємо, для чого нам дісталася ця незалежність і що ми повинні з нею робити. У нас є історична можливість отримати ще одне свято – День Народження Країни. Його дата поки невідома, але відомо те, що воно обов’язково буде. День Народження Великої Країни», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.