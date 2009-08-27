Експерт розказав, що спільного у Тимошенко з Сальвадором Альєнде

Проамериканські олігархи використовуватимуть проти уряду арсенал провокацій, схожий з тим, який застосовувався проти народного уряду Сальвадора Альєнде в Чилі в 70-х роках двадцятого сторіччя. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні в Одесі, коментуючи майбутню президентську кампанію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, на прес-конференції, присвяченій відкриттю інформаційного агентства «Міст-Одеса», відповідаючи на питання представників одеських і національних ЗМІ, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що майбутня президентська кампанія відбуватиметься в непростих умовах. «Американські політтехнологи говорять, що економіка закінчується за рік до виборів. І в цьому сенсі Юлія ТИМОШЕНКО - як прем`єр-міністр і як потенційний кандидат у Президенти - несе подвійне навантаження», - сказав директор Інституту Горшеніна. При цьому, зазначив К.БОНДАРЕНКО, незважаючи на нещодавню, що стала вже традиційною, критику на адресу Ю.ТИМОШЕНКО з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, є чинники, які є об`єктивною оцінкою діяльності уряду, такі як пролонгація кредитів МВФ, регулярні розрахунки України за російський газ тощо.

«Але легко не буде, - вважає К.БОНДАРЕНКО. – Інститут Горшеніна постійно проводить паралелі між Україною і Латинською Америкою. І в цьому сенсі можна побачити аналогію уряду Ю.ТИМОШЕНКО з народним урядом Сальвадора Альєнде. Сьогодні у нас прийнято бездумно героїзувати Августо Піночета (і багато кандидатів у Президенти намагаються «ліпити» з себе українських Піночетів). Але не варто забувати, що криза в Чилі в 1971–73 роках була інспірована штучно – зокрема через обвал національної валюти і провокацію бунтів. Не виключено, що арсенал методів і провокацій, які використовувалися проамериканськими олігархами проти Сальвадора Альєнде, - бунти «порожніх» каструль, обвал національної валюти, активізація спекулянтів - будуть використані й проти Ю.ТИМОШЕНКО».

К.БОНДАРЕНКО також зазначив, що поки що зарано робити прогнози щодо результату виборчої кампанії. «Сьогоднішні рейтинги свідчать, що голоси виборців розподіляються в основному між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО. Причому соціологи вже треті вибори поспіль фіксують феномен Ю.ТИМОШЕНКО, коли попередні соцопитування недооцінюють результат Ю.ТИМОШЕНКО на 10%. Цей феномен фіксують і експерти Інституту Горшеніна. Ми схильні пояснювати це стратегуванням штабних структур БЮТ, які зосереджують основні активності на завершальну стадію кампанії».

Кажучи про відкриття агентства «Міст-Одеса», К.БОНДАРЕНКО зазначив, що це вже третє інформагентство, яке відкриває Інститут Горшеніна. «Два роки тому ми ухвалили рішення йти, що називається, в регіони і серйозно займатися регіональними процесами. Першим таким кроком стало відкриття в Дніпропетровську філіалу Інституту Горшеніна та інформагентства «Новий Міст», яке за цей час стало основним комунікаційним майданчиком регіону. Трохи пізніше були відкриті філіал Інституту в Харкові та інформагентство «Міст-Харків». На черзі - Львів та інші регіони України».

За словами К.БОНДАРЕНКА, синергія дослідницьких, аналітичних та інформаційних можливостей Інституту Горшеніна дозволяє також підвищувати кваліфікацію регіональних журналістів. «Наприклад, сьогодні і завтра в інформагентстві «Міст-Одеса» відбудуться майстер-класи зірок вітчизняної журналістики, журналістів видання «Лівий берег», в яких візьмуть участь головні редактори, редактори відділів і журналісти всіх основних ЗМІ Одеси і області», - сказав К.БОНДАРЕНКО.