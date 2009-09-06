Бразилія достроково пробилася на ЧC-2010

У суботу збірна Бразилії з футболу обіграла збірну Аргентини з рахунком 3:1 і забезпечила собі путівку на чемпіонат світу-2010.

Аргентина - Бразилія 1:3 (Датоло 65 - Луїзау 24, Фабіано 30, 67)

Таким чином, п`ятикратні чемпіони світу з 30 очками в 15 іграх посіли перше місце серед команд Південної Америки.

Результати решти матчів:

Колумбія - Еквадор 2:0

Перу - Уругвай 1:0

Парагвай - Болівія 1:0

Чилі - Венесуела 2:2

Парагвай, вигравши у Болівії, піднявся на друге місце (27 очок), третє займає Чилі (26), а Аргентина поки що на четвертому (22 очки). До кінця відбірного раунду залишилися три тури. Перші чотири команди поїдуть на ЧС, а п`ята зіграє плей-офф з володарем 4-го місця групи Північної і Центральної Америки.

До фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 року, вийдуть 13 європейських команд, Африка делегує шість збірних (включно з господарями турніру), Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії і Океанії.