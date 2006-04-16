Гурт ”Технологія” заспівав у Києві старі хіти

Колись культовий гурт "Технологія" вперше за 12 років дістався Києва.

У 93-му група розпалась, і лише три роки тому музиканти знову зійшлися. Зараз вони записали сингл та готують до виходу новий повноцінний альбом. Десять років мовчання та раптове повернення на сцену. Після довгого сольного плавання солісти гурту Роман Рябцев та Володимир Нечитайло вирішили знову заграти разом, до них долучились і двоє нових музикантів. Чи не головним аргументом до возз`єднання музиканти називають листи шанувальників.

Роман Рябцев, соліст гурту "Технологія":

- Мы все отдохнули друг от друга за последние 10 лет, и решили, что можно еще поработать вместе. Мне намного приятней и комфортней работать так, за 10 лет сольного плаванья я это понял. В группе, оно как-то попроще, когда есть поддержка за спиной.

Музиканти випустили сингл «Дайте вогню», поруч із ним римейками нагадавши свої старі хіти. Кажуть - швидкість, із якою розійшовся диск, перевершила їхні найоптимістичніші сподівання. Тепер "Технологія" впритул підійшла до випуску вже повноцінного альбому. 14 цілком нових треків шанувальникам обіцяють уже наприкінці квітня.

Володимир Нечитайло, соліст гурту "Технологія":

- Традиционными будут Ромины лирические песни. Жесткие мои, и совместные песни.

На одну з пісень нового альбому навіть зроблять кліп. Знімати його вирішили в Ялті - тож обіцянка після його виходу провести тур містами України здається цілком природною.

5 канал