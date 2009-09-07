Литвин позбавить депутатів зарплати за блокування Ради

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав розпорядження «Про оплату праці Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, даним розпорядженням передбачено, що «у дні, коли Верховна Рада України не розпочала роботу або заблокована, автоматично не буде нараховуватися заробітна плата».

В.ЛИТВИН попросив народних депутатів «з розумінням поставитись до такої позиції».

Коли на засіданні Погоджувальної ради пролунали репліки, мовляв, чому позбавлятимуть зарплати тих депутатів, які не братимуть участі у блокуваннях, В.ЛИТВИН запитав: «А як інакше? Вираховувати, хто під трибуною стоїть?».

«Верховна Рада України повинна працювати», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що «інших можливостей догукатися немає». Він нагадав, що «це, по суті, те саме рішення, що було підписано у 2008 році з урахуванням доповнень і зауважень Регламентного комітету парламенту».

В.ЛИТВИН підкреслив, що якщо таке рішення не подобається, то необхідно шукати можливість домовлятися. За його словами, «якщо людина не працює, не приходить на виробництво, то зарплату ніхто не платить».

Як наголосив В.ЛИТВИН, він розуміє, «що наражається на певну небезпеку, але, скажіть, будь ласка, як поступати». «Давайте знайдемо спільну позицію», - додав він.

За його словами, якщо відчувається, що є тиск на народних депутатів (при цьому В.ЛИТВИН не уточнив, з чийого боку – УНІАН), то необхідно ухвалювати рішення щодо голосування в таємному режимі.