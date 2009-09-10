Профспілки відкидають звинувачення Тимошенко у їх зв'язку з ПР

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК відкидає звинувачення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що акції профспілок, які пройшли 9 вересня на Майдані Незалежності та перед будинком Кабінету міністрів, організовані Партією регіонів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві М.ЯКІБЧУКА у зв’язку із твердженням Ю.ТИМОШЕНКО, що акції профспілок організовані Партією регіонів, і результатом цих акцій має стати втрата «залишків стабільності», а їхніх організаторів «необхідно притягти до кримінальної відповідальності».

За словами М.ЯКІБЧУКА, профспілки мають конструктивний план із ліквідації заборгованості із зарплат, який вони «хотіли і хочуть» донести до уряду, однак замість обговорення отримують «звинувачення у причетності до чиїхось партійних інтересів» та погрози судових переслідувань.

«Ми маємо дуже конкретні пропозиції до уряду, які включають програми створення робочих місць, плани погашення заборгованостей перед працівниками бюджетного сектору, способи стимулювання підприємців до погашення заборгованості перед їхніми працівниками та інші засоби покращення соціальної ситуації. Це абсолютно реальні пропозиції, ухвалення яких лише додало б авторитету уряду і стабільності - країні, адже саме невиплати зарплати, а не вимоги повернути їх, є одним із ключових чинників соціальної нестабільності в Україні», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

Він також підкреслив, що Національний форум профспілок України неодноразово вказував на неприпустимість втручання великих партій в політичне життя профспілок, і його колеги самі «з певним здивуванням» дізналися про обрання головою Федерації профспілок України народного депутата від Партії регіонів. «І тому, - наголошує М.ЯКІБЧУК, - нас не лише не цікавлять інтереси політичних лідерів, а й ображають натяки на зв’язки НФПУ з політичними силами, представленими, чи то у владі, чи в опозиції».

«Уряд має цікавити не партійність людей, які ставлять вимоги владі, а проблема, з якою вони звертаються до влади. Якщо замість того, щоб розглядати питання людей праці, нам погрожуватимуть в’язницею та звинувачуватимуть у причетності до Партії регіонів, “Нашої України”, КПУ чи навіть БЮТ, ми, в свою чергу, будемо вимушені звертатися до чиновників із судовими позовами та вдаватися до радикальніших дій», - заявив голова НФПУ.

Разом із тим М.ЯКІБЧУК зазначив, що «НФПУ все ще сподівається на конструктивний діалог із владою».

Як повідомлялося, Національний форум профспілок спільно з трудовими колективами підприємств розпочав 9 вересня Всеукраїнську акцію протесту проти невиплат зарплат та нової хвилі звільнень, яка очікується восени. НФПУ налічує в своїх лавах понад 2 млн. членів і є другим за чисельністю профспілковим об’єднанням після Федерації профспілок України.