Вінський: «треті кандидати» мають висунути єдину альтернативу

Голова оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що потенційні “треті кандидати” на президентських виборах в Україні мають домовитися про консолідацію і висунення єдиної альтернативи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оргкомітету НПО “За демократію і справедливість”, про це Й.ВІНСЬКИЙ сказав під час ефіру на телеканалі ТВі.

Зокрема, коментуючи СМС-голосування телеглядачів, під час якого на запитання «Чи є шанси на перемогу у третього кандидата?» 63% відповіли «так», 21% – «ні», і 16% – «третього немає», Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що такі результати є очікуваними.

Зокрема, за його словами, ці результати свідчать, що НПО «За демократію і справедливість» перебуває на правильному шляху. “Україна як ніколи раніше потребує нових політиків, які не несуть відповідальності за руїну останніх років і зможуть дати країні поштовх до розвитку», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, «люди розуміють, що Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ – це вчорашній день, це стагнація і занепад, це підкилимні політичні змови і дерибан країни. Тому обов’язок усіх потенційних «третіх кандидатів» - домовитися про консолідацію і висунення єдиної альтернативи”. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ додав, що готовий докласти для цього максимум зусиль, і не претендує сам на роль кандидата у Президенти.