СП роз'їхався по Україні просувати Конституцію Ющенка

У м. Дунаївці Хмельницької області глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО взяла участь у нараді з питань формування місцевих бюджетів на 2010 рік, актуальних питань соціально-економічної ситуації області та обговорення проекту закону щодо внесення змін до Конституції.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

У своєму виступі В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що питання конституційної реформи є надзвичайно актуальним у контексті подолання дисбалансів між гілками влади, до яких призвели непродумані зміни, внесені до Конституції у 2004 році.

Сьогодні, зазначила глава Секретаріату Президента, ми можемо стати свідками двох варіантів розвитку подій: або відбудеться мобілізація «всіх здорових державних і політичних сил» країни з метою подолання кризових явищ та досягнення стабільності в державі, або «країна остаточно зірветься у передвиборчу вакханалію» та притаманний їй популізм.

В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що як глава Секретаріату Президента в нинішніх умовах вважає за необхідне побувати в регіонах, почути думку місцевих еліт щодо ситуації в країні та конституційної реформи, «побачити партнерів» у місцевих громадах. Вона повідомила, що зустрічі, аналогічні нинішній, відбуваються в усіх областях України за участю її заступників.

Говорячи про конфлікт, закладений у повноваження різних гілок влади конституційною реформою 2004 року, В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що йдеться не про особистий конфлікт між Президентом і прем’єр-міністром, а про нагальну потребу в зміні принципів формування влади. У цьому контексті вона особливо наголосила, що пропозиції глави держави щодо конституційних змін «відображають не якісь особисті амбіції Президента України». «Це позиція державна і національна, це бажання захистити державу від розгулу безвідповідальності, недержавницької позиції та популізму», - сказала вона.

У своєму виступі В.УЛЬЯНЧЕНКО нагадала про ключові пропозиції Президента щодо вдосконалення Конституції.

У нараді взяли участь голова Хмельницької ОДА Іван ГАВЧУК, керівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільські та селищні голови 7 районів Хмельниччини, та представники закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної сфери регіону.