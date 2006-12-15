Ющенко: за вихідні секретаріати знайдуть порозуміння щодо держбюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що за вихідні дні Секретаріат глави держави і Кабінет міністрів знайдуть порозуміння щодо закону про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив на брифінгу для преси після закінчення зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду.

В.ЮЩЕНКО розповів журналістам, що в ході зустрічі він висловив свою позицію щодо тих питань, які обов’язково необхідно врахувати в процесі доопрацювання державного бюджету. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що для нього принциповим було і залишається питання призначення пенсій на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він зауважив, що цього принципу в Україні дотримувалися більш як два роки, і йому прикро, що була спроба недотримання цього принципу у наступному році. «Ми говоримо про людей, які не можуть покрити свої витрати іншим шляхом, ніж пенсія», - наголосив Президент.

Він повідомив, що сторони домовились провести консультації між економічним блоком Секретаріату Президента і Міністерством фінансів, щоб у найближчі день-два знайти порозуміння у цьому питанні та інших розбіжностях.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі вже знайдено порозуміння щодо надання урядом бюджетних позик місцевим бюджетам протягом року.

Він висловив сподівання, що серед іншого сторони також порозуміються щодо положення держбюджету, що передбачає вексельну форму розрахунків при імпорті нафти. За словами Президента, це дозволить монетаризувати і віднайти додаткові кошти до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

Основні зауваження глави держави зводилися до необхідності встановлення рівня мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму; необхідності збільшення рівня мінімальної зарплати. Також Президент наполягав на ліквідації диспропорції грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань. Крім того, В.Ющенко пропонував не передбачати у держбюджеті-2007 надання позичок місцевим бюджетам, що виходять за межі бюджетного періоду. Також Президент у своїх пропозиціях до держбюджету пропонував віднести нафту або нафтопродукти до переліку товарів, які імпортуватимуться без можливості оформлення податкового векселя.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента. “За” проголосувало 248 народних депутатів з 439, зареєстрованих у сесійній залі.