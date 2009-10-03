Литвин: Партія регіонів розробила нову комбінацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що фракцією Партії регіонів розроблена «нова комбінація», щоб не ухвалити рішення щодо підвищення соціальних стандартів.

Про це він сказав на прес-конференції в Умані Черкаської області.

За словами В.ЛИТВИНА, в нього «є підстави припускати, що розроблена нова комбінація для того, щоб демонструвати турботу про людей, але не допустити ухвалення рішення» щодо підвищення соціальних стандартів.

Він зазначив, що Партія регіонів блокує трибуну парламенту «для досягнення основної мети – захоплення влади в країні, і для того, щоб цим планам ніхто не міг протидіяти» і блокується робота ВР.

В.ЛИТВИН повідомив, що на сьогодні вже зареєстрований новий законопроект, автором якого є народний депутат України Ярослав СУХИЙ, щодо підвищення соціальних стандартів. Спікер вважає, що буде розроблена комбінація, при якій депутати з фракції ПР не голосуватимуть за законопроект Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, а після того, як їхній законопроект не буде підтримано, знову почнуть блокувати трибуну.

В.ЛИТВИН наголосив, що наступного тижня звертатиметься до народних депутатів України з проханням відмінити рішення парламенту щодо голосування шляхом вставання. Він вважає, що вже сьогодні можна було б прийняти рішення про підвищення соціальних стандартів, але Партія регіонів своїми діями робить все для того, щоб це не відбулося.