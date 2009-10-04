Реструктуризація боргів Нафтогазу не вплине на ціни на газ

Реструктуризація боргів НАК «Нафтогаз України» не вплине на збільшення цін на газ для населення і промисловості України.

Про це заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» голова правління НАК Олега ДУБИНА.

При цьому він висловив переконання, що процес реструктуризації пройде успішно.

«Це не взаємозв`язані процеси», - прокоментував можливий зв`язок між реструктуризацією боргів і збільшенням ціни на газ О.ДУБИНА.

При цьому, відповідаючи на запитання журналіста про перспективи реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу», О.ДУБИНА висловив упевненість в тому, що реструктуризація пройде успішно і тримачі євробондів погодяться із запропонованими умовами.

««Ми проводили зустрічі з нашими основними кредиторами, представниками восьми хедж-фондів (професійних інвестфондів) — тримачів євробондів. І хоча вони були дуже непростими, я майже переконаний, що нашу пропозицію вони приймуть. Від деяких банків уже отримано позитивні звернення», - прокоментував він результати зустрічі з великими тримачами облігацій «Нафтогазу» 29-30 вересня в Лондоні.

При цьому голова правління НАК уточнив, що тримачі єврооблігацій висували зустрічні умови реструктуризації, проте відмовився озвучити пропозиції, що надійшли.

«Зустрічні умови були, але, повторюся, умови реструктуризації євробондів «Нафтогазу» будуть однаковими для всіх. Сподіваюся, до 8 жовтня більша частина власників акцій визначиться», - відзначив О.ДУБИНА.