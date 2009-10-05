Другий Міжнародний конкурс ігристих вин ім. Голіцина

З 7 по 10 жовтня 2009 року в Будинку шампанських вин «Новий Світ» відбудеться Другий Міжнародний конкурс ігристих вин ім. Льва Голіцина. Участь в конкурсі підтвердили 27 підприємств з 15 країн (Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Грузія, Молдова та ін.).

Конкурс проводитиметься за правилами, затвердженими Міжнародною організацією винограду і вина (МОВВ) на 2009 рік. Нагляд за відповідністю конкурсу світовим стандартам проводитиме офіційний спостерігач від МОВВ – Ян ЖУБАН – енолог із світовим ім`ям, експерт з питань виноробства, асистент генерального директора МОВВ. До складу журі конкурсу в 2009 році включені фахівці з різних країн; очолить журі експерт МОВВ, магістр вина Джон САЛЬВІ (Франція).

В рамках конкурсу планується проведення першого в Україні ярмарку шампанських виноматеріалів. У ньому візьмуть участь провідні українські підприємства первинного виноробства, які запропонують виробникам ігристих вин сировину урожаю 2009 року. У всіх журналістів буде можливість відчути себе справжніми винарями, заклавши на трирічну витримку власну іменну пляшку шампанського, відзначають організатори. Також в програмі: екскурсії, дегустації, відвідини виноградників, засідання Клубу Любителів Брюта і море шампанського.

Організатори конкурсу оплачують журналістам авіапереліт Київ-Сімферополь, трансфер з Сімферополя до смт Новий Світ, а також проживання та харчування.

Акредитація проводиться за тел.: 256-20-33, 256-20-32, або по електронній пошті: goutsalova@marketingburo.com.ua

Контактна особа – Кристина ГУЦАЛОВА, моб. Тел.: +38 (067) 782-02-92.