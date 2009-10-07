Газпром підтвердив оплату Україною вересневих поставок газу

НАК "Нафтогаз України" своєчасно і в повному обсягу сплатила вересневі поставки російського газу, повідомляє управління інформації ВАТ "Газпром".

Оплата, йдеться у повідомленні, не вимагала організації додаткового фінансування і залучення позикових коштів з російського боку, що говорить про наявність у "Нафтогазу України" достатніх коштів для здійснення поточних платежів.

У "Газпромі" розраховують, що і надалі поставки російського газу оплачуватимуться так само своєчасно, як і передбачено контрактом, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня про оплату поставок російського газу заявив "Нафтогаз України". "Незважаючи на всі внутрішні економічні і політичні негаразди, а також непростий процес реструктуризації зовнішніх кредитних зобов`язань, компанія і надалі виконуватиме свої стратегічні завдання: забезпечувати українських споживачів достатніми об`ємами природного газу і здійснювати безперебійний транзит природного газу територією України", - наголошується у повідомленні НАК.

Як зазначив начальник Управління у зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, у вересні компанія придбала близько 2 млрд. кубометрів російського газу на суму близько 400 млн. дол.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогодні вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.