Тарифи Черновецького-Тимошенко діятимуть до 1 травня

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні підписав розпорядження про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні у мене добра новина, тому що я підписав розпорядження про зниження цін на опалення та гарячу воду, які були практично на 1 червня 2009 року», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він в котрий раз нагадав, що і до моменту підвищення цін на житлово-комунальні послуги кияни сплачували найменші тарифи в Україні.

За його словами, знижені тарифи будуть діяти до травня 2010 року, і вже, починаючи з 1 листопада, кияни сплачуватимуть за ЖКП за новими тарифами.

Пояснюючи причини підвищення в цьому році цін на ЖКП, мер сказав: «Ми хотіли, щоб в будинках киян був затишок, тепло, а нові тарифи надавали нам можливість розраховуватися за газ в цей складний для України, особливо для Києва, період. Нові тарифи, я підкреслюю, будуть діяти з 1 листопада 2009 року», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши при цьому: «Якщо, наприклад, киянин за останні кілька місяців за трикімнатну квартиру сплачував десь 601 грн., то тепер буде сплачувати 497 грн. а за опалення киянин буде сплачувати так, як платили до підвищення цін, тобто 1 грн. 60 коп. за 1 кв. м житлової площі».

Пояснюючи, чому київська влада пішла на зниження тарифів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, «справа в тому, що прем’єр-міністр зобов’язала «Нафтогаз України» забезпечувати Київ газом у борг без будь-яких обмежень і дала можливість реструктуризувати цей борг на вигідних для киян умовах».

Разом з тим мер зауважив, що якби він без додаткових гарантій «Нафтогазу України» , «а фактично Кабінету міністрів» знизив тарифи, «це було б безвідповідально».

В контексті висловленого Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що «в цьому співробітництві немає жодної політики, а тим більше примушення”. “Воно вигідно для киян і для міста. Не треба шукати в моєму рішенні будь-якого політичного підґрунтя», - сказав він, в черговий раз запевнивши киян: «я завжди думав і діяв так, як діяв би на моєму місці будь-який киянин в інтересах свого рідного міста».

У той же час, відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що зниження торкатиметься всіх тарифів, крім сплати за утримання прибудинкових територій. Оскільки, за його словами, ситуація з їх утриманням в столиці досягла критичної ситуації.

При цьому мер зауважив, що «і двірники, і працівники ЖЕКів - кияни, і вони повинні отримувати достойну зарплату… І Київ не повинен перетворюватися у засмічене місто».

Продовжуючи тему, він підкреслив, що зниження тарифів не стосується того періоду, коли діяли інші тарифи. Тобто цей період пройдений, оскільки ми не мали права і не мали гарантій від «Нафтогазу України» про те, що газ нам буде надаватися в борг, і повинні були платити за газ в повному обсязі. Зниження тарифів буде діяти з 1 листопада і буде діяти до травня 2010 року згідно з договором між «Нафтогазом України», «Київенерго» і Київською державною адміністрацією аж до травня 2010 року».

Відповідаючи на запитання, чи слід очікувати киянам якоїсь компенсації у зв’язку зі зниженням тарифів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, «у нас не було компенсації сплати за газ і ніякої компенсації за цей період не передбачається».

Разом з тим, наводячи приклад, що в інших містах тарифи на ЖКХ значно більші, мер столиці висловив впевненість: «дорікнути мені в тому, що ми завищували тарифи в Києві, нікому не вдасться».

Крім того, він припустив, що через підписання окресленого договору, станом до травня наступного року заборгованість Києва за газ зросте приблизно на 1,3-1,5 млрд. грн.