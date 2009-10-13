Регіонали хочуть прибрати міністра Тимошенко

За ініціативи народного депутата України від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звільнення Людмили ДЕНІСОВОЇ з посади міністра праці і соціальної політики.

Як наголошується у проекті ухвали №5200 від 7 жовтня 2009 р., розміщеному на офіційному сайті парламенту, аналіз рішень і дій міністра праці і соцполітики Л.ДЕНІСОВОЇ свідчить про її некомпетентність і неможливість забезпечити належну роботу державної системи соцполітики і праці.

«Приховування рівня безробіття, незабезпечення рівних можливостей доступу найбільш незахищеним верствам населення, пенсіонерам, до соціальних послуг, свідчить про необхідність ухвалення рішення Верховною Радою України про звільнення міністра праці і соціальної політики з посади», - йдеться у документі.

Довідка УНІАН. Л.ДЕНІСОВА обіймає посаду міністра праці і соціальної політики з 18 грудня 2007 р., коли більшістю голосів народних депутатів було затверджено чинний склад Кабінету міністрів України.