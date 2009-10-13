В Артеку заявляють, що ніхто нікого не ґвалтував

Директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ та адміністрація центру спростовують заяву народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА про випадки згвалтування дітей і закликають політиків припинити використання “Артеку” у своїх політичних цілях.

Як ідеться у переданій УНІАН заяві адміністрації МДЦ “Артек”, така безвідповідальна поведінка народного депутата завдає важкого удару по репутації Міжнародного дитячого центру та в цілому по національних і міжнародних інтересах нашої держави.

Факти, викладені у заяві В.КОЛЕСНІЧЕНКА, не мають до «Артеку» жодного стосунку і не можливі на території центру. “Ця брудна кампанія є логічним продовженням тривалих махінацій нечистих на руку політиків, яким нинішня адміністрація центру зламала стратегічні плани руйнації унікального соціокультурного явища – “Артек”, йдеться у заяві.

Адміністрація і трудовий колектив «Артеку» звертаються до відповідальних представників усіх політичних сил України та засобів масової інформації “припинити безглузде використання імені всесвітньовідомого Міжнародного дитячого центру «Артек» для досягнення будь-яких тимчасових політичних інтересів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що в “Артеку” гвалтували дітей. За його словами, до нього “звернулася мати двох дітей, які були згвалтовані в „Артеку”. Я негайно забив тривогу, і ми перевірили факти. На жаль, ці факти підтвердилися. Сьогодні ми робимо все, щоб високопоставлені злочинці не уникнули відповідальності”. За даними фактом порушено кримінальну справу, повідомив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.