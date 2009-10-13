В Артеку заявляють, що ніхто нікого не ґвалтував
Важкий удар по репутації центру
Директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ та адміністрація центру спростовують заяву народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА про випадки згвалтування дітей і закликають політиків припинити використання “Артеку” у своїх політичних цілях.
Як ідеться у переданій УНІАН заяві адміністрації МДЦ “Артек”, така безвідповідальна поведінка народного депутата завдає важкого удару по репутації Міжнародного дитячого центру та в цілому по національних і міжнародних інтересах нашої держави.
Факти, викладені у заяві В.КОЛЕСНІЧЕНКА, не мають до «Артеку» жодного стосунку і не можливі на території центру. “Ця брудна кампанія є логічним продовженням тривалих махінацій нечистих на руку політиків, яким нинішня адміністрація центру зламала стратегічні плани руйнації унікального соціокультурного явища – “Артек”, йдеться у заяві.
Адміністрація і трудовий колектив «Артеку» звертаються до відповідальних представників усіх політичних сил України та засобів масової інформації “припинити безглузде використання імені всесвітньовідомого Міжнародного дитячого центру «Артек» для досягнення будь-яких тимчасових політичних інтересів”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що в “Артеку” гвалтували дітей. За його словами, до нього “звернулася мати двох дітей, які були згвалтовані в „Артеку”. Я негайно забив тривогу, і ми перевірили факти. На жаль, ці факти підтвердилися. Сьогодні ми робимо все, щоб високопоставлені злочинці не уникнули відповідальності”. За даними фактом порушено кримінальну справу, повідомив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.