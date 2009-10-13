Експерт: Луценко знає ціну свого крісла у період виборів

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що основною відмінною рисою президентських виборів, що де-факто розпочалися, стане те, що зібраний на учасників виборчих перегонів і ключових членів їхніх команд компромат використовуватиметься не як предмет для політичного торгу, а за своїм прямим призначенням – оприлюдне з метою дискредитації.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, текст якого передано УНІАН прес-службою АМС.

«Під час виборчої кампанії, що почалася, з`ясувалося, що напівнатяки і політичні торги компроматом вже не будуть настільки ефективні, як порушення реальних кримінальних справ», - переконаний політолог. За його словами, компромат будь-якого рівня зараз «вистрілює», як «контрольний в голову». Саме тому, вважає експерт, Партія регіонів робить все можливе, щоб порушити скоординовану роботу МВС і усунути міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з цієї посади.

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, через особливості своєї політичної кар`єри нинішній керівник МВС “цілком здатний переступити межу політичного компромісу”, що небезпечно для політичних опонентів БЮТ.

«Можна не сумніватися, що Ю.ЛУЦЕНКО чудово знає ціну своєї посади в період виборчої кампанії. Він навряд чи змінить її на пост голови РНБОУ при Президенті ЯНУКОВИЧІ. Разом з тим, через свою політичну харизму та історію кар`єрного зростання, він із тих, хто здатний переступити негласну межу компромісу між групами впливу і обнародувати факти співпраці криміналітету з владою», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.