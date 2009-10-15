Від Тимошенко пішов головний рекламіст: щоб не «пережовувати лайно» від ПР

Народний депутат України Віктор УКОЛОВ (фракція БЮТ) заявляє, що до кінця виборчої кампанії припиняє свою участь у політиці і роботу у виборчому штабі зокрема.

Про це депутат написав у своєму блозі.

“Регіонали” продовжуватимуть розкручувати скандал і я нічого не можу вдіяти, щоб зупинити цей дев’ятий вал брехні, – тому я припиняю свою участь в українській політиці до кінця виборчої кампанії. Я не хочу, щоб моя заплямована їхньою брехнею репутація псувала репутацію мого кандидата у президенти. В одному вони досягли цілі, вибили мене як організатора реклами з кампанії”, - зазначив В.УКОЛОВ.

Він також зазначив: “Я більше не є ціллю, бо не працюю у виборчому штабі”.

В цілому депутат виклав власну версію історії свого знайомства і стосунків з людиною, яку обвинувачують у розбещенні дітей, заявивши про абсурдність звинувачень на свою адресу.

“Однак проблема є набагато більша, ніж мої особисті незручності і мої репутаційні втрати. Панове журналісти – у нас на очах профанується сама ідея виборчої кампанії. Тільки задумайтеся – ми обираємо Президента держави, а замість програм розвитку країни і здобутків кандидатів у минулому, змушені пережовувати вигадане лайно, яке нам накидає Партія регіонів”, - наголосив В.УКОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня В.УКОЛОВ спростував свою причетність до скандалу, пов’язаного із розбещенням дітей в "Артеку". Про це йшлося у його заяві, переданій "Українській правді".

"До цього бруду і до цього скандалу я не маю жодного відношення. Добре розумію, що моє прізвище згадано лише з метою дискредитації політичної сили, до якої я належу", - наголосив В.УКОЛОВ.

Він також зазначив, що "глибоко шокований, що страшна трагедія у сім‘ї потерпілої використовується для політичної боротьби". "Я рішуче засуджую такі методи брудної політики", - заявив нардеп.

Раніше депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артеку”, в свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього приводу народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО подавав чисельні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури та МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують троє народних депутатів.

Як повідомила “Українська правда”, депутатське звернення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА від 7 вересня у зв’язку із надзвичайними подіями в "Артеку" на ім`я Президента Віктора ЮЩЕНКА було оприлюднено у "Живому журналі" інтернет-користувача lumpen. Там згадується депутат В.УКОЛОВ.