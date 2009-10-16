Литвин зрозумів: скандали нам гарантовані, тим паче резонансні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент через резонансні скандали не зможе нормально працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Житомирі.

Він зазначив, що «скандали нам гарантовані, тим паче резонансні скандали». «І це, звісно, буде позначатися на роботі Верховної Ради України», - додав спікер.

За його словами, не залежно від того, якими будуть результати розслідування справи про розбещення неповнолітніх, вже сьогодні «Верховна Рада України розтоптана остаточно, імідж «Артеку» підірваний до від’ємної позначки, а країна в черговий раз принижена».

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що, «судячи із заяв, повідомлень на прес-конференціях тих, хто має встановлювати істину, стає зрозуміло, що результат та істина мало кого цікавлять». «А тут, як ніколи і ніде, має бути встановлена абсолютна істина», - наголосив голова ВР.

Він повідомив, що отримав «пакет документів від народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА», а також надіслав запит до правоохоронних органів, щоб отримати інформацію про кримінальну справу стосовно розбещення дітей «в межах, які дозволені слідством з тим, щоб сформувати картину подій».