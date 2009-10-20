У Києві затримали з хабарем голову районного осередку Партії регіонів

Сьогодні працівники міліції затримали «на гарячому» - під час отримання хабара заступника голови Святошинської райдержадміністрації столиці, який одночасно є депутатом Святошинської районної ради та головою районного осередку Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, посадовець отримав від підприємця 1,3 тис. доларів США за дозвіл щодо надання в оренду приміщення, яке належить місцевій громаді.

Наразі тривають відповідні кримінально-процесуальні дії з документування протиправної діяльності чиновника.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про затримання за хабара начальника районного виборчого штабу Партії регіонів.

У відповідь головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ запитав у Ю.ЛУЦЕНКА: «Ви партійність встановлюєте при затриманні?».

У відповідь Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Ні, після того як народні депутати вимагають відпустити».

Через кілька хвилин після цієї заяви Ю.ЛУЦЕНКА О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що начальник виборчого штабу знаходиться на робочому місці.