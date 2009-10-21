ВР не змогла подолати вето Президента

Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента України на Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» і відправила даний документ на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 195 (необхідно 300 голосів – УНІАН) із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас парламент підтримав рішення про направлення документа на доопрацювання, за що проголосували 228 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосувала за це рішення одностайно фракція Партії регіонів і частково фракція НУ-НС, а всі решта фракцій майже в повному складі голосували за дане рішення.

Даний законопроект, відповідно до рішення парламенту, має бути доопрацьований і винесений на розгляд ВР не пізніше, ніж за 30 днів.

Як відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував документ і повернув його до парламенту з 87-ма пропозиціями.

Проте парламент не підтримав жодної пропозиції Президента.