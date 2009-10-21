Литвин категорично заперечує доцільність інтеграції України в НАТО

Лідер Народної партії, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН категорично заперечує правильність і доцільність інтеграції України в НАТО та наголошує на необхідності радикальної зміни зовнішньополітичного курсу держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на XI з’їзді Народної партії, делегати якого висунули його кандидатом у президенти України.

Говорячи про свої програмні засади як претендента на пост глави держави, В.ЛИТВИН наголосив на необхідності кардинальної зміни зовнішньополітичних пріоритетів України.

«Той курс, який був проголошений п’ять років потому, він повністю провалений, є недієздатним і не відповідає настроям та устремлінням наших громадян», - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, «Україна повинна бути і буде самостійною державою, і ми відкидаємо будь-які прагнення дати Україні «милиці» у вигляді вступу до тих чи інших структур, насамперед до НАТО”.

«НАТО - це не те, що об’єднує Україну», - підкреслив він.

На переконання В.ЛИТВИНА, гарантувати безпеку територіальної цілісності України необхідно через внутрішню консолідацію, високий економічний і людський потенціал держави.

«Ми зробимо усе, щоб забезпечити перший і найголовніший пояс нашої безпеки - це налагодження добросусідських прогнозованих результативних стосунків з нашими сусідами», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він наголосив, що Україна повинна на рівних працювати з усім світом, міжнародними організаціями, але виходячи, насамперед, із власних національних інтересів.